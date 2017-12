Handball : 96. Derby: Duell der Handballer aus Flensburg und Kiel

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel treffen heute schon wieder aufeinander. Nur elf Tage nach der unerwarteten 30:33-Heimpleite in der Champions League haben die Flensburger dabei in eigener Halle die Chance zur raschen Revanche. Im 96. Nord-Derby geht es diesmal in der Bundesliga um Punkte, die die SG einfahren möchte, um ihre Tabellenführung zu festigen. Die nach schwachem Saisonstart nur siebtplatzierten Kieler hingegen würden bei einem erneuten Sieg noch mal Hoffnung schöpfen, um vielleicht doch noch in den Titelkampf eingreifen zu können.