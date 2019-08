Verkehr : 94-Jährige stirbt bei Unfall in Neumünster

Eine 94 Jahre alte Frau ist am Sonntag in Neumünster auf der B205 bei einem Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 61-jähriger Berliner zwischen den Anschlussstellen Saalestraße und Boostedter Straße in Richtung Rickling aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw konnte zwar ausweichen, geriet jedoch ins Schleudern und touchierte ein weiteres Fahrzeug. Alle drei Insassen des ins Schleudern gekommenen Wagens erlitten leichte Verletzungen.

von dpa

05. August 2019, 09:31 Uhr

Das Fahrzeug, das den Unfall auslöste, stieß im Gegenverkehr mit einem Kleinbus frontal zusammen. Dessen Fahrer wurde schwer verletzt. Die 94 Jahre alte Familienangehörige des Fahrers starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik Neumünster gebracht.