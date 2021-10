Gesundheit : 90 Prozent der Hamburger Lehrkräfte sind geimpft

Die Schulen sind ein sensibler Bereich in der Pandemie: Viele noch ungeimpfte Menschen treffen dort in geschlossenen Räumen aufeinander. Während junge Schüler noch gar nicht geimpft werden können, war lange unklar, wie hoch die Quote bei den Lehrern ist. Das ist nun anders.

Hamburg | 90 Prozent der Hamburger Lehrerinnen und Lehrer sind gegen Corona geimpft oder nach einer Infektion genesen. Das geht aus einer Abfrage an den 347 allgemeinbildenden Schulen hervor, wie die Schulbehörde am Donnerstag mitteilte. Bei allen weiteren Beschäftigten liege die Impfquote ebenfalls sehr hoch, so dass von einer Impfquote von 88,4 Prozent für al...

