Pferdesport : 89. Spring-Derby: Hoffen auf ersten Frauen-Sieg seit langem

Die deutschen Springreiter hoffen nach zwei Jahren Pause wieder auf einen Erfolg im deutschen Derby in Hamburg. Allerdings kommt der Favorit bei der 89. Auflage des Klassikers am heutigen Sonntag aus Irland. Ex-Weltmeister Dermott Lennon gewann am Mittwoch und Freitag beide Derby-Qualifikationen mit seinem Hengst Gelvin Touch.

von dpa

13. Mai 2018, 02:43 Uhr

Der letzte deutsche Sieger des Kult-Springens auf dem schwersten Parcours der Welt war Christian Glienewinkel 2015. In den beiden folgenden Jahren triumphierten Billy Twomey aus Irland und der für Slowenien startende Argentinier Pato Muente.

Chancen dürfen sich diesmal auch zwei deutsche Reiterinnen ausrechnen. Die ehemalige Team-Weltmeisterin Janne-Friederike Meyer-Zimmermann aus Pinneberg war mit der Stute Anna in den Qualifikationen fehlerfrei geblieben. Das gelang auch Vielseitigkeits-Weltmeisterin Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit La Vista. Die 31-Jährige wagt bei den Spezialisten erstmals einen Start im Derby.

Insgesamt haben sich bisher vier Reiterinnen das Blaue Band für den Derby-Sieg geholt, die letzte war 1975 Caroline Bradley aus Großbritannien.

Im Schatten steht ein wenig die Entscheidung im 60. Dressur-Derby. Im Finale der drei besten des Grand Prix vom Donnerstag muss jeder Reiter auch mit dem jeweiligen Pferd der Konkurrenten starten.