Gesundheit : 87 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 87 neue Corona-Fälle gemeldet worden.

Kiel | Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel vom Sonntagabend hervor (Stand: 14.3., 20.14 Uhr). Am Samstag waren es noch 263 Neuinfektionen, am Sonntag vor einer Woche 83. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Sonntag 196 Corona-Patienten behandelt, am Vortag waren es 186. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 57 Mensche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.