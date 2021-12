Unfälle : 87-Jährige von Auto erfasst und tödlich verletzt

Beim Überqueren einer Straße in Hamburg-Sasel ist am Dienstagabend eine 87 Jahre alte Frau von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Hamburg | Die Seniorin habe die Straße diagonal in Richtung einer Bushaltestelle überqueren wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin fuhr sie dabei an. Die Fußgängerin wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie wenig später. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden. ...

