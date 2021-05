Verkehr : 8500 zusätzliche Sitzplätze auf Marschbahn Richtung Sylt

Berufspendelnden und Urlaubsreisenden auf der Marschbahnstrecke von und nach Sylt stehen von Freitag an 8500 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung.

Husum | Das werde durch den Einsatz von Doppelstockwagen und Zügen mit doppelter Wagenkapazität ermöglicht, teilten das Verkehrsministerium Schleswig-Holstein und die Deutsche Bahn am Donnerstag in Husum mit. Das Land Schleswig-Holstein und die Deutsche Bahn hätten dies gemeinsam veranlasst, um in den Sommermonaten einem steigenden Reiseverkehr zu begegnen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.