Prozesse : 84-Jährige in Hamburg getötet: Urteil erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Im Prozess um den Mord an einer 84-jährigen Frau im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg wird heute vor dem Landgericht das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft sowie die Nebenklage hatten lebenslange Haftstrafen für die drei Angeklagten gefordert. Die Verteidiger hatten hingegen erklärt, das Gericht könne ihre Mandanten nicht wegen Mordes belangen. Den zwei Männern im Alter von 25 und 27 Jahren sowie einer 24-jährigen Frau wird vorgeworfen, die Frau am 17. Juni 2014 in ihrer Wohnung überfallen, ausgeraubt und getötet zu haben. Ein weiterer Täter war bereits von einer anderen Strafkammer im September 2016 zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 02:53 Uhr