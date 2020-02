Unfälle : 82-Jähriger wird in Hamburg von Auto erfasst und stirbt

Avatar_shz von dpa

08. Februar 2020, 09:08 Uhr

Ein 82 Jahre alter Mann ist in Hamburg-Wellingsbüttel bei einem schweren Autounfall tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Freitagabend beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu, denen er noch am selben Tag im Krankenhaus erlag. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.