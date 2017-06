Notfälle : 80-jährige Falschfahrerin erschreckt Reisende

Eine 80-jährige Falschfahrerin hat auf der A210 Reisende und Polizei in Atem gehalten. Mehrere Streifenwagen hätten am Donnerstag nach der betagten Fahrerin gefahndet, die mit ihrer Irrfahrt «diverse Notrufe» provoziert habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei Bredenbek habe die Frau, die von Rendsburg in Richtung Kiel unterwegs war, ihren Irrtum bemerkt und auf der Fahrbahn gewendet. Am Abend stoppten Beamte die Dame bei Büdelsdorf, beschlagnahmten den Führerschein und erstatten Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.