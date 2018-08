Unfälle : 78-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

von dpa

25. August 2018, 18:18 Uhr

Ein 78 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag in Holzdorf bei Rendsburg tödlich verunglückt. Der Mann habe in einer Kurve beim Ortseingang die Kontrolle über das Motorrad verloren, sei gestürzt und mitsamt dem Zweirad auf die Gegenfahrbahn gerutscht. Das teilte die Polizei mit. Hier wurde der Fahrer von dem entgegenkommenden Auto eines 75-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Der Biker starb nach vergeblichen Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen.