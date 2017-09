Kirche : 78 000 Besucher besuchen «Nacht der Kirchen»

78 000 Menschen haben am Samstagabend die «Nacht der Kirchen» in Hamburg besucht. Unter dem Motto «Glück» öffneten mehr als 100 Gotteshäuser in Hamburg und Umgebung ihre Türen. Beim größten ökumenischen Fest des Nordens gab es rund 570 Veranstaltungen, wie die Veranstalter am Sonntag in Hamburg mitteilten.