Unfälle : 75-Jähriger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

von dpa

18. September 2018, 15:09 Uhr

Ein 75 Jahre alter Urlauber aus Nordrhein-Westfalen ist in Neustadt im Kreis Ostholstein bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Eine 50 Jahre alte Frau hatte den Mann mit ihrem Auto erfasst, als der vor einem haltenden Linienbus auf die Fahrbahn trat, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 75-Jährige wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall am Montag frontal von dem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert. Er sei mit einer Schädelfraktur und schweren inneren Verletzungen in ein Lübecker Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei wird geprüft, ob der Fußgänger möglicherweise eine Mitschuld an dem Unfall trägt. Weil bei ihm Atemalkohol festgestellt worden sei, sei ihm eine Blutprobe entnommen worden.