Medizin : 7,8 Millionen Euro für Entzündungs- und Infektionsforschung

Das Bundesforschungsministerium fördert die Entzündungs- und Infektionsforschung im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) mit 7,8 Millionen Euro.

Hamburg | Durch das Programm „iSTAR - integrative Advanced Clinician Scientists Targeting Inflammatory and Infectious Disease“ würden klinisch tätige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den Bereichen Entzündung und Infektion unterstützt, teilte das UKE am Montag mit. Außerdem solle mit der Förderung eine schnelle Umsetzung der Forschungsergebnisse in d...

