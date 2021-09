Kriminalität : 69-Jähriger soll zwei Frauen in 90er Jahren ermordet haben

Zwei Frauen werden ermordet. Fast 30 Jahre später werden die beiden Fälle noch einmal aufgerollt. Diesmal unter Verdacht: Ein Bekannter der beiden, der zahlreiche Sexualstraftaten begangen haben soll.

Hamburg | Die Taten klingen extrem grausam: Aus Habgier und zur Verdeckung einer Straftat soll ein heute 69 Jahre alter Mann in den 1990er Jahren zwei Frauen in Hamburg ermordet haben. Das erste Opfer war eine 28-Jährige, die der Angeklagte im Jahr 1993 in ihrer Wohnung in Hamburg-Billbrook aufgesucht, sexuell missbraucht und dann mit einem Handtuch erwürgt hab...

