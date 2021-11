Gesundheit : 684 neu gemeldete Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht weiter gestiegen.

Kiel | Am Donnerstag lag die Zahl der innerhalb einer Woche registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner bei 152,8 - nach 152,5 am Mittwoch. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor (Stand Donnerstagabend). Binnen 24 Stunden wurden 684 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das waren 270 weniger als am Mittwoch, als mit 954 - ...

