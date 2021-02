Brände : 66-Jähriger bei Feuer auf Segeljacht verletzt

Bei einem Brand auf einer Segeljacht in Lübeck-Travemünde ist ein 66 Jahre alter Mann aus Hamburg verletzt worden.

Lübeck | Er sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Mann hatte den Angaben zufolge auf seinem Boot übernachtet und am Morgen einen Schwelbrand an Bord bemerkt. Er versuchte zunäch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.