Unfälle : 66-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß zweier Autos

Eine 66 Jahre alte Frau ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der L 265 bei Ascheffel im Kreis Rendsburg-Eckernförde gestorben.

Ascheffel | Ein 57 Jahre alter Mann geriet am Sonntagabend mit seinem Auto in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort kollidierte sein Auto mit dem Wagen eines 69-jährigen Mannes und seiner 66-jährigen Beifahrerin. Die Frau sei zunächst lebensgefährlich verletzt worden und kurz darauf an der Unfallstelle gestorben. Wiederbelebungsmaßnahmen sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.