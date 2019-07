Unfälle : 64-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

von dpa

07. Juli 2019, 12:20 Uhr

Ein 64-Jähriger ist am Sonntagmorgen mit seinem Auto bei Langballig (Kreis Schleswig-Flensburg) gegen einen Baum geprallt und getötet worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache war der Mann am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 199 ins Schleudern geraten, über die Gegenfahrbahn gefahren und anschließend gegen den Baum gekracht, wie die Polizei mitteilte. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Straße war den Angaben nach für rund eine Stunde voll gesperrt.