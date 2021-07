Unfälle : 61-Jähriger stirbt nach Kollision in Lübeck

Ein 61 Jahre alter Mann ist in Lübeck nach einem Verkehrsunfall gestorben.

Lübeck | Er sei in den Gegenverkehr geraten und mit einem aus einer Ausfahrt kommenden Auto zusammengestoßen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Mann aus dem Kreis Ostholstein starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Der andere Fahrer, ein 45 Jahre alte Mann aus Lübeck, wurde bei dem Unfall am Donnerstag leicht verletzt. Er w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.