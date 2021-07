Prozesse : 57-Jähriger wegen tödlicher Schüsse vor Gericht

Wegen der tödlichen Schüsse auf einen vermuteten Einbrecher muss sich von heute an ein 57 Jahre alter Mann aus Lübeck verantworten.

Lübeck | Er soll am 30. Dezember 2020 auf zwei Männer geschossen haben, die er in seinem Haus in der Nähe des Lübecker Stadtparkes überrascht hatte. Einem der Eindringlinge gelang die Flucht. Der zweite, ein 38 Jahre alter Mann, wurde von drei Schüssen in den Rücken getroffen. Er wurde so schwer verletzt, dass er wenig später starb. Sein überlebender Begleiter...

