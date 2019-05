Brände : 57-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Gokels

Ein 57-Jahre alter Mann ist bei einem Hausbrand in Gokels (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ums Leben gekommen. Anwohner hatten das Feuer im Anbau eines Wohnhauses am frühen Samstagmorgen bemerkt und die Polizei alarmiert, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe der Anbau bereits vollständig in Flammen gestanden.

von dpa

18. Mai 2019, 11:39 Uhr

Nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte, stießen die Helfer im Inneren des Gebäudes auf den Leichnam des 57-Jährigen. Auch die Brandursache war noch unklar. Laut Feuerwehrangaben waren in dem Gebäude rund 18 000 Liter Heizöl gelagert worden.