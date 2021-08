Kunst : 500 Jahre Bordesholmer Altar: Jubiläumsfeierlichkeiten

392 geschnitzte Figuren, filigrane Details und fast 13 Meter Höhe - der Bordesholmer Altar gilt als eines der bedeutendsten Kunstwerke des Landes. In diesem Jahr wird er 500. Das wird gefeiert - und zwar an gleich zwei Orten.

Schleswig | Ein herausragendes Kunstwerk wird 500: Gleich an zwei Orten in Schleswig-Holstein - Bordesholm und Schleswig - wird noch bis zum kommenden Frühjahr der Bordesholmer Altar des Schnitzkünstlers Hans Brüggemann gefeiert, der 1521 fertiggestellt worden ist. Bis zum September liegt der Schwerpunkt der Feierlichkeiten noch in Bordesholm. Mit einer Radtour u...

