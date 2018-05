Freizeit : 50 Jahre Hamburger Fernsehturm: Pläne zur Renovierung

Der Hamburger Fernsehturm gehörte einst zu den beliebtesten Attraktionen in Hamburg und soll es wieder werden. Heute will die Deutsche Funkturm als Eigentümer der 50 Jahre alten Anlage über geplante Renovierungen informieren. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will sich die Präsentation und den Panoramblick nicht entgehen lassen. Dabei ist ebenfalls der Architekt Friedrich von Borries, Professor für Designtheorie an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg.

von dpa

04. Mai 2018, 01:01 Uhr

Seit November 2017 steht fest, dass die öffentlichen Bereiche des fast 280 Meter hohen Turms renoviert werden sollen. Die Aussichtsplattform und Gastronomie-Flächen sind in rund 130 Metern Höhe und lockten einst Millionen Besucher. Das Restaurant drehte sich binnen einer Stunde einmal um die Achse des Turms. Der «Tele-Michel» war nach sechsjähriger Planungs- und Bauphase am 11. Mai 1968 offiziell eingeweiht worden. 2001 kam das Aus, als der Turm wegen Asbestfunden und Sanierung geschlossen werden musste. Er wurde weiterhin in seiner Funktion als Funkturm zur Übertragung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen genutzt.