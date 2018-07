Notfälle : 5-jähriges Mädchen in Hamburg vor dem Ertrinken gerettet

von dpa

30. Juli 2018, 09:00 Uhr

In einem Hamburger Freibad ist ein 5-jähriges Mädchen vor dem Ertrinken gerettet worden. Der Feuerwehr zufolge trieb das Kind am Sonntagnachmittag im Freibad Neugraben auf dem Wasser. Es wurde von der Bademeisterin gerettet und reanimiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Mädchen wieder bei Bewusstsein. Es wurde von einem Notarzt untersucht und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Montag weiter mitteilte. Zu den genauen Umständen des Vorfalls gab es zunächst keine Angaben.