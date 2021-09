Kriminalität : 47-Jähriger von Messerstichen schwer verletzt

In den frühen Morgenstunden eskaliert ein Streit auf der Reeperbahn. Ein Messer kommt zum Einsatz. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hamburg | Ein 47 Jahre alter Mann ist auf der Reeperbahn bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in der Nacht zum Samstag zwischen dem Mann und dem flüchtigen unbekannten Täter zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Folge habe der Unbekannte mit einem Messer auf den...

