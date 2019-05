Prozesse : 46-Jähriger erstochen: Prozessbeginn gegen Lebenspartnerin

Eine 27 Jahre alte Frau muss sich von heute an vor dem Landgericht Hamburg wegen Totschlags verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll die Angeklagte am 22. November vergangenen Jahres im Stadtteil Wilstorf auf den Oberkörper eines Mannes eingestochen haben. Er verblutete kurze Zeit später. Die beiden sollen sich zuvor in der Wohnung des Mannes gestritten haben.

von dpa

20. Mai 2019, 01:38 Uhr

Die Polizei hatte am Tag nach der Tat berichtet, der 46-Jährige habe seine Partnerin bei dem Streit nach Mitternacht mit einer Schere bedroht. Die Deutsche habe ihren Lebensgefährten mit einem Messer verletzt. Der 46-Jährige starb während des Notarzt-Einsatzes. Die Frau war noch am Tatort von der Polizei festgenommen worden.