Soziales : 4500 Frauen und Kinder suchen Schutz bei Frauenhäusern

Rund 4500 Frauen und Kinder haben in den vergangenen fünf Jahren Schutz bei der „24/7“-Notaufnahme der Hamburger Frauenhäuser gefunden.

Hamburg | Rund 4500 Frauen und Kinder haben in den vergangenen fünf Jahren Schutz bei der „24/7“-Notaufnahme der Hamburger Frauenhäuser gefunden. Als zentrale Schnittstelle zwischen von Gewalt betroffenen oder bedrohten Frauen und den Frauenhäusern in Hamburg und Umgebung soll sie die Aufnahme und Vermittlung von Frauen in Frauenhäuser erleichtern. „In der Nota...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.