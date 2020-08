Brände : 45 Feuerwehrleute im Einsatz: Wohnungsbrand in Hamburg

Wegen eines Brandes im Obergeschoss eines siebenstöckigen Wohnhauses ist die Hamburger Feuerwehr mit 45 Einsatzkräften angerückt. Wie die Feuerwehr erklärte, wurden die Kräfte gegen 8.30 Uhr am Samstagmorgen über den Brand informiert. Weil zunächst befürchtet wurde, dass zwei Kinder in der Wohnung eingeschlossen waren, seien die Einsatzkräfte in erhöhter Alarmbereitschaft gewesen.

08. August 2020, 11:57 Uhr

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Bewohner seien vor Ort betreut worden. Die Polizei konnte zunächst weder zur Brandursache noch zum entstandenen Sachschaden Au...

