Kriminalität : 45-Jährige bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Bei Streitigkeiten ist in Hamburg am Sonntagvormittag eine 45-Jährige lebensgefährlich verletzt worden.

Hamburg | Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war es in einer Wohnung im Stadtteil Altona zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf die Frau schwere Verletzungen am Kopf erlitt. Sie kam in ein Krankenhaus. Vor Ort traf die Polizei einen ebenfalls verletzten 21-Jährigen an. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich d...

