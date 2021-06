Musik : 44.000 weitere Ticktets für SHMF: Lisecki statt Grimaud

Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) gibt für seine rund 160 Konzerte dieses Sommers 44.000 weitere Tickets in den Vorverkauf.

Lübeck | Möglich sei das, weil Schleswig-Holsteins Landesregierung die Corona-Beschränkungen weiter gelockert habe, teilte das Festival am Montag mit. So seien ab sofort wieder Karten für die „Musikfeste auf dem Lande“, für das neue SHMF-Format „Werftsommer“ in Lübeck sowie für viele Konzerte der Pianistin Hélène Grimaud und weiterer Stars verfügbar. Eine Ä...

