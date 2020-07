Avatar_shz von dpa

06. Juli 2020, 08:20 Uhr

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag in Neumünster bei einem Autounfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen unterwegs, als ihn ein 54-jähriger Auto...

niE 04 erahJ ltera annM its ma nmogaahiagnctttSn in snrmuNeetü eib emien flaunAtulo hetcli evreztlt eo.wnrd Wie edi ieilPoz ime,ettlit rwa der nanM tim emnies eangW rew,eusntg als hni nie 5-äghirre4j ruftreAhoa eibm Aibngebe .abeürhs mI uheuieeKrbszcngr niees ide denebi utAos egmosußmnse.zetna deeiB rghazueeF nesie nhcit rmhe rarbefiteh sweenge - se ies ein neadShc in öehH von 8050 Eruo ntaseednt.n