Prozesse : 40-Jähriger aus Hamburg wegen Drogenhandels vor Gericht

Wegen unerlaubten Handelns mit rund 600 Kilogramm Marihuana sowie etlichen Kilogramm Kokain und Amphetaminen sitzt ein 40-jähriger Hamburger in Kiel auf der Anklagebank.

Kiel | Staatsanwältin Barbara Westermeyer legte dem Mann vor dem Kieler Landgericht am Dienstag 27 Fälle zur Last. Tatorte waren demnach Norderstedt, Hamburg und Neumünster. Dabei sei in Norderstedt in einer angemieteten mehrere hundert Quadratmeter großen Industriehalle eine Marihuana-Großplantage geplant und vorbereitet worden, sagte Westermeyer zu Prozess...

