Kriminalität : 40-Jährige in Hamburg-Horn getötet: Haftbefehl gegen Ehemann

Die Polizei wird zu einer Wohnung nach Hamburg-Horn gerufen. Dort finden sie die Leiche einer Frau. Der Ehemann kommt wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft.

Hamburg | Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 40-Jährige in Hamburg-Horn hat das Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Ehemann erlassen. Der 53-Jährige stehe im Verdacht, einen Totschlag begangen zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Deutsche war nach der Tat am Mittwochabend festgenommen worden. Dabei habe sich der Mann gewehrt. Be...

