Verkehr : 3G-Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr angelaufen

Nach Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes haben auch in Hamburg die Kontrollen zur Einhaltung der 3G-Regeln im öffentlichen Nahverkehr begonnen.

Hamburg | Die Vorgaben seien stichprobenartig kontrolliert worden, etwa an den Eingängen zu U-Bahn-Stationen oder in Bussen, sagte ein Sprecher der Hamburger Hochbahn am Mittwoch. Nur wenige Menschen hätten abgewiesen werden müssen. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein waren ebenfalls zufrieden. Die Akzeptanz sei gut und die Situation entspannt, teilte eine Sp...

