Wetter : 380 Feuerwehreinsätze in Hamburg durch Sturm «Sebastian»

Der erste Herbststurm des Jahres hat der Hamburger Feuerwehr 380 Einsätze beschert. Zu Spitzenzeiten seien am Mittwoch gut 450 Einsatzkräfte gleichzeitig wegen des Sturmtiefs «Sebastian» ausgerückt, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen in einer ersten Bilanz mit. Vor allem umgestürzte Bäume sowie herabgefallene Äste machten der Feuerwehr demnach zu schaffen. Mehrfach hätten die Einsatzkräfte Straßen und Bahngleise freiräumen müssen. In der Hamburger Innenstadt wurde ein Mann von einem umgestürzten Baugerüst getroffen und starb.

Mitteilung der Feuerwehr

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 09:33 Uhr