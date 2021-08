Schulen : 379 neue Nachwuchslehrkräfte: Mehr Bewerber als Plätze

Hamburg kann sich trotz eines bundesweiten Lehrermangels seine Nachwuchspädagogen aus einer Vielzahl von Bewerbern aussuchen.

Hamburg | Obwohl die Zahl der Plätze für das Referendariat als zweite Phase der Lehrerausbildung nach dem Studium um mehr als 40 Prozent erhöht worden sei, habe es zum neuen Einstellungstermin am 1. August mit 755 Bewerbern fast doppelt so viele Interessenten wie Plätze gegeben, teilte die Schulbehörde am Sonntag mit. Demnach starten aktuell 379 Referendarin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.