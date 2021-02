Gesundheit : 366 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 366 neue Corona-Infektionen gemeldet worden.

Kiel | Genau eine Woche zuvor waren es 295 neu gemeldete Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 61,5, wie aus Daten hervorgeht, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Donnerstagabend veröffentlichte (Datenstand: 11. Februar, 20.52 Uhr)....

