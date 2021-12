Kriminalität : 360 Kilo Kokain in Obst-Containern aus Südamerika entdeckt

Eigentlich sollten die Container nur mit Weintrauben aus den Anden beladen sein. Doch die in Hamburg angelandeten Kühlboxen enthalten noch ein illegales Agrarprodukt aus Südamerika. Bei Kontrollen finden Zollfahnder Hunderte von Päckchen mit einem gepressten weißen Pulver.

Hamburg | Mehr als 360 Kilopakete mit Kokain haben Zollfahnder im November im Hamburger Hafen sichergestellt. Das Rauschgift sei in Mengen von jeweils 30 bis 50 Kilo in Kühlcontainern mit Obst aus Mittel- und Südamerika versteckt gewesen, teilte das Zollfahndungsamt am Donnerstag mit. Der Straßenverkaufswert hätte mehr als 40 Millionen Euro betragen. Das Kok...

