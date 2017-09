Unfälle : 35-Jährige verletzt sich bei Unfall in Stolpe schwer

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 11:15 Uhr

Eine 35 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 404 bei Stolpe (Kreis Plön) am Mittwochabend schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Transporters übersah das Auto der Frau beim Abbiegen und fuhr in ihren Wagen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer des Transporters und seine drei Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Unfallursache wird noch ermittelt.