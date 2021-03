Gesundheit : 338 neue Corona-Infektionen gemeldet

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch auf 338 gestiegen.

Kiel | Am Dienstag hatte sie bei 332 gelegen, am Mittwoch vor einer Woche bei 257, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Die Zahl der Toten stieg um zwei auf 1394 (Stand: 17.3., 20.27 Uhr). Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen - stieg weiter, sie liegt nun be...

