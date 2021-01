Gesundheit : 33 500 weitere Impftermine: Hamburg mit geringster Inzidenz

Seit Wochen schon werden in Hamburg keine Impftermine mehr vergeben. Das soll sich nun ändern. Zwar ist der Impfstoff immer noch knapp. Aber Termine soll es wieder geben.

Hamburg | Nach gut zwei Wochen Funkstille werden in Hamburg 33 500 weitere Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum in den Messehallen vergeben. Sie können von Montag an unter der Nummer 116 117 oder der Adresse impfterminservice.de für Anfang Februar...

