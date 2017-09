Verkehr : 31-Jähriger bei illegalem Autorennen erwischt

Mit knapp 200 Stundenkilometern ist ein 31-Jähriger bei einem illegalen Autorennen durch Hamburg gerast. Erlaubt sind auf der Strecke nur 80 km/h, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Beamten eines Messfahrzeugs waren am Mittwochabend zwei Autos auf der B5 aufgefallen, die von der Autobahnanschlussstelle Hamburg-Billstedt mit hohem Tempo stadteinwärts fuhren. Sie nahmen die Verfolgung auf und schalteten ihr Messgerät ein. Ergebnis: 197 km/h. In Hamburg-Hamm konnten die Polizisten einen der Wagen stoppen, während der andere flüchtete. Der 31-Jährige müsse nun mit einem Fahrverbot von drei Monaten, 1200 Euro Geldbuße und zwei Punkten in Flensburg rechnen.