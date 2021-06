Handball : 31:37: Hamburgs Handballer verpassen vorzeitigen Aufstieg

Die Handballer des HSV Hamburg haben den ersten Matchball vergeben.

Hamburg | Nach der überraschenden 26:29-Niederlage des VfL Gummersbach am Samstag beim EHV Aue verlor der Zweitligist aus der Hansestadt am Sonntag mit 31:37 (14:17) beim HC Elbflorenz. Schon ein Remis hätte zum Aufstieg gereicht. Die nächste Chance hat der HSVH nun am 22. Juni im Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen. Bester Hamburger Werfer in Dresden war Ni...

