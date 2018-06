Energie : 3000 Gigawatt Strom abgeregelt: Habeck wirbt für Netzausbau

Wegen weiter drohender Überlastungen im Stromleitungsnetz sind in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr knapp 3000 Gigawatt Strom aus Erneuerbaren Energien an Land nicht genutzt worden. Das geht nach Angaben des schleswig-holsteinischen Energiewendeministeriums aus aktuell veröffentlichten Zahlen der Bundesnetzagentur hervor. Dies entspricht rund 13 Prozent der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien im Land, wie das Ministerium weiter mitteilte. Damit seien die Abregelungen für Anlagen an Land um rund zehn Prozent gegenüber dem windschwachen Vorjahr gestiegen.

von dpa

19. Juni 2018, 07:16 Uhr

«Die Netzbetreiber sind in der Pflicht die Stromnetze bedarfsgerecht auszubauen», sagte Energiewendeminister Robert Habeck (Grüne). Die Netzengpässe hätten sich mittlerweile zunehmend ins Höchstspannungsnetz verlagert. Abhilfe würden hier absehbar die neuen 380 kV-Leitungen in Schleswig-Holstein schaffen. «Bundesweit hat sich der Netzausbau aber leider erheblich verzögert, etwa bei entscheidenden Großprojekten wie Südlink. Diese Verzögerungen wirken sich auch negativ auf Schleswig-Holstein aus.»

Habeck forderte, dass der Bund und die anderen Bundesländer nachzögen und auch politisch für den Leitungsbau einstehen. «Stromnetzausbau bedeutet, wie nahezu jeder Infrastrukturausbau, zweifelsohne einen Eingriff in die Lebensumwelt. Die Alternative wäre aber, länger Kohle- oder Atomstrom zu produzieren.»