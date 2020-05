Demonstrationen : 300 Menschen demonstrieren für Räumung der Flüchtlingslager

Gut 300 Menschen haben nach Angaben der Hamburger Polizei am Samstag auf dem Rathausmarkt für die Räumung der Flüchtlingslager in Griechenland sowie die Aufnahme von mindestens 1000 Geflüchteten in der Hansestadt demonstriert. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Flüchtlingshilfeorganisation Seebrücke, die am Samstag in mehr als 50 Städten und acht europäischen Ländern Veranstaltungen unter dem Motto «Leave no one behind» anberaumt hatte.

Avatar_shz von dpa

23. Mai 2020, 14:05 Uhr

«Ein Staat, der in kürzester Zeit 200 000 deutsche Tourist*innen zurückholen und 80 000 Erntehelfer*innen für die Rettung des deutschen Spargels einfliegen kann, zeigt deutlich seine Prioritäten: Das Leben der Geflüchteten ist ihm nichts wert», hieß es im Aufruf zur Demonstration.

Um die Durchführung der Kundgebung vor dem Hamburger Rathaus hatte es gerichtliche Auseinandersetzungen gegeben. Nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Hamburg von Freitagabend (Aktenzeichen 5 Bs 82/20) war die Teilnehmerhöchstzahl von zunächst 900 auf 300 abgesenkt worden.