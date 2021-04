Telekommunikation : 30 Millionen Euro für Breitbandausbau in Dithmarschen

Der Bund fördert den Ausbau des Glasfasernetzes in Dithmarschen mit 30 Millionen Euro.

Berlin | Einen entsprechenden Förderbescheid übergab der Bundesminister für digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer (CSU), am Mittwoch virtuell den Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow und Mark Helfrich (beide CDU), wie diese in Berlin mitteilten. Die Bundesmittel müssen durch regionale Mittel in gleicher Höhe ergänzt werden. Helfrich sprach von einer wich...

