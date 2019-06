Unfälle : 30-Jähriger kentert auf Stadtsee in Sulingen und stirbt

von dpa

30. Juni 2019, 22:30 Uhr

Ein 30 Jahre alter Mann ist mit einem Kanu auf dem Stadtsee in Sulingen gekentert und gestorben. Passanten hatten den Mann am Abend gesehen, als er kenterte, wie die Polizei mitteilte. Eine sofort eingeleitete Rettungsaktion blieb zunächst ohne Erfolg. Rund zwei Stunden später fanden Taucher den Vermissten dann im See. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Ob der Mann nicht schwimmen konnte, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte.