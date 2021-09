Kriminalität : 30-Jähriger fährt sich mit Geländewagen am FKK-Strand fest

Ein 30 Jahre alter Mann aus Frankfurt hat sich mit seinem Geländewagen am Strand des Ostseebades Scharbeutz im Kreis Ostholstein festgefahren.

Scharbeutz | Das schwarze Fahrzeug sei im Bereich des FKK-Strandes am Brandungssaum eingesunken, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft habe das Auto am Donnerstag am Strand entdeckt und die Polizei verständigt. Der Fahrer habe ausgesagt, er sei bewusst über die gesperrte Strandpromenade auf den Strand...

