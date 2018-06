Kirche : 30 000 Besucher beim Hamburger Motorradgottesdienst erwartet

Zum Hamburger Motorradgottesdienst werden heute bis zu 30 000 Biker am Michel erwartet. Andere Verkehrsteilnehmer müssen sich auf zahlreiche Straßensperrungen einstellen. Das diesjährige Motto des «Mogo» lautet «35 Jahre Gänsehaut». Damit werde die besondere Stimmung der Veranstaltung aufgenommen, erklärte «Mogo»-Pastor Lars Lemke. Es werde der Verunglückten gedacht, gleichzeitig gebe es ein fröhliches Miteinander. Der erste Motorradgottesdienst war 1984 in der Hamburger Hauptkirche gefeiert worden. Nach der Veranstaltung im Michel wollen die Teilnehmer in einem kilometerlangen Konvoi nach Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) fahren.

von dpa

10. Juni 2018, 03:38 Uhr

Die Polizei sperrt rund um die Kirche ab 9.00 Uhr zahlreiche Straßen. Ab 14.15 Uhr müssen Autofahrer an der Konvoistrecke über die Elbbrücken mit größeren Behinderungen rechnen. Staus dürfte auch die nachmittägliche Sperrung der A1 (Lübeck-Bremen) zwischen der Norderelbbrücke und dem Kreuz Hamburg-Süd in Richtung Süden verursachen. Der Konvoi fährt über die A255 und die A1 bis zur Abfahrt Dibbersen.